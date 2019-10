Uma parte do Hard Rock Hotel, em Nova Orleães, Estados Unidos, colapsou, este sábado. Pelo menos uma pessoa morreu e há registo de 18 feridos, segundo informação oficial. As autoridades procuraram ainda outras três pessoas, que podem estar debaixo dos escombros.

O hotel, que se encontrava em construção, teve os andares de cima completamente desmoronados, caindo para o meio da rua, onde passavam populares. Segundo o The New York Times, o chefe do departamento de bombeiros de Nova Orleães, Timothy McConnel, avançou que o colapso se deu pelas 9:12 locais (15:12 em Lisboa). Seis dos oito andares da estrutura foram afetados.

10/12/2019. 3-Alarm Building Collapse. Canal and Rampart St. NOFD Photo Unit. pic.twitter.com/1xL5j2EYw2 — NOFD (@NOLAFireDept) October 12, 2019

As autoridades avisam a população para não se aproximar da área, uma vez que o resto do edifício e uma grua continuam muito instáveis.

Dos 18 feridos, todos estão em condição estável.