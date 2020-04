Nos Estados Unidos, dez enfermeiros foram suspensos depois de se recusarem a tratar doentes infetados com Covid-19 sem máscaras adequadas, as N95.

O caso aconteceu no Providence St. John’s Medical Center, em Santa Mónica, California, depois de um dos profissionais de saúde testar positivo ao novo coronavírus.

Uma das enfermeiras, que não se quis identificar, explicou ao Los Angeles Times que a administração do hospital deu instruções para que tratassem doentes, suspeitos ou confirmados, usando apenas máscaras cirúrgicas. A prática é autorizada pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), o equivalente à DGS em Portugal, mas tem gerado controvérsia.

Sou enfermeira há 25 anos. Não preciso que o CDC me diga quando preciso de usar estas máscara. Quando acompanho um doente que tosse diretamente para a minha cara, eu não entro nesse quarto até estar devidamente protegida", explicou Jack Cline, outra das enfermeiras suspensas.

A mesma enfermeira, dispensada do serviço depois de ter recusado entrar num quarto com um doente suspeito, disse ainda que mostrou estar disponível para usar uma N95 todo o dia e cobri-la com uma máscara cirúrgica, mas o pedido não foi aceite pelos superiores.

Nos 11 hospitais da cidade de Providence, há registo de milhares de enfermeiros contaminados, é o caso de Angela Gatdula, que trabalha também no Providence St. John’s Medical Center, que diz ter a certeza que foi infetada por um dos pacientes que tratou.

Eu não quero que acabe por ser uma das minhas colegas a precisar de ser hospitalizada e a lutar pela vida, a menos que queiram despedir as enfermeiras para contratar mais jovens e baratas", confessou Angela.

O Providence St. John’s Medical Center já reagiu, entretanto, dando a certeza que está a cumprir as mesmas regras em todos os 51 hospitais do grupo. No início do surto, as recomendações obrigavam ao uso de máscaras N95, mas com o passar do tempo as diretrizes foral alteradas, pedindo apenas o de máscaras cirúrgicas.

Estamos muito gratos pelo trabalho heróico que as nossas enfermeiras realizam todos os dias e não deixaremos que as ações de alguns diminuam a apreciação que temos. O hospital preocupa-se com as enfermeiras e está a tomar precauções indicadas pelas principais agências de saúde mundiais, nacionais, estaduais e locais para garantir a segurança.”

Ainda assim, o hospital garante estar a equacionar começar a desinfetar as máscaras N95, de modo a aliviar a falta de equipamentos de proteção individual sentida nos hospitais.