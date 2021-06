Uma adolescente de 14 anos teve de ser transportada de urgência para um hospital na província espanhola de Biscaia, após ter sido empurrada para a estrada por outra rapariga.

O incidente ocorreu no dia 30 de maio e terá tido origem num desafio viral nas redes sociais em que as menores estavam a participar.

O desafio, captado em vídeo, consiste em agarrar uma pessoa e atirá-la para que choque de frente contra um desconhecido.

No momento em que a adolescente foi empurrada, as pessoas que seguiam à sua frente desviaram-se e a jovem caiu no meio da estrada, justamente quando estava a passar um carro.

Após o impacto, a vítima foi transportada para o hospital das Cruzes com ferimentos graves, tendo corrido risco de vida. A jovem teve, entretanto, alta.