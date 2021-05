Depois de completado mais de um ano de pandemia de covid-19, cerca de 68% da população adulta do mundo (entre os 18 e os 65 anos) disse que concordaria em ser vacinada. Contra 1,3 mil milhões (32%) que se recusa firmemente a fazê-lo.

No entanto, por se tratar de um número global, varia muito consoante os países. Por exemplo, em Myanmar 96% da população disse, em 2020, que iria tomar a vacina, enquanto que no Cazaquistão esse número desce para 25%. Números que ficam abaixo dos ideias 70-90% que os especialistas consideram essencial para atingir a imunidade de grupo num população.

Aliás, segundo o estudo - que pertence à empresa de pesquisa de opinião norte-americana Gallup - se todas as pessoas que disseram que queriam ser vacinadas realmente o fossem, apenas 38 dos 116 países e territórios analisados atingiram o limite mínimo de 70% para a imunidade de grupo. Apenas Myanmar ultrapassaria os 90%.

Percentagem de adultos que tomaria a vacina contra a covid-19

Portugal entre os países europeus mais confiantes na vacinação

Olhando para o cenário europeu, Portugal, conjuntamento com Itália, Alemanha, Reino Unido, Irlanda e Noruega, está na lista dos países que apresenta maior confiança na vacinação. Seguindo-se a Dinamarca que apresenta uma cor mais escura, o que significa que a percentagem de adultos que tomariam a vacina contra a covid-19 está perto dos 90%.

Em Portugal cerca de 68% da população adulta admitiu tomar a vacina, contra 26% que respondeu negativamento e 6% que disse não saber.

Numa visão mais global, conseguimos perceber que existem 15 países, entre eles a Índia, em que a percentagem de adultos a ser vacinados varia entre os 80% e os 89% e outros 22, como o Reino Unido, a Alemanha e o Brasil, em que esse valor se situa entre os 70% e os 79%.

Países/territórios onde pelo menos 70% da população adulta tomaria a vacina 90% ou mais 80%-89% 70%-79% Myanmar - 96% Nepal - 87% Tanzânia - 79% Nicarágua - 87% Austrália - 76% Tailândia - 85% Irão - 76% Islândia - 85% México - 75% Dinamarca - 85% El Salvador - 75% Laos - 84% Reino Unido - 75% Etiópia - 84% Costa Rica - 74% Cambodja - 84% Noruega - 74% Bangladesh - 83% Quénia - 73% Egito - 83% Peru - 73% Índia - 82% Zimbabué - 73% Vietname - 81% Alemanha - 73% Maurícias - 81% Equador - 72% Arábia Saudita - 80% Malásia - 72% Sri Lanka - 80% Guatemala- 71% Irlanda - 71% Uzbequistão - 70% Honduras - 70% Indonésia - 70% Japão - 70% Colômbia - 70% Brasil - 70%

Este estudo mostra ainda que, com base em dados adquiridos em 2018, ou seja antes da pandemia, as pessoas da Europa do Leste e dos antigos estados soviéticos são as que menos acreditam que as vacinas, de um modo geral, são seguras e eficazes. Este mesmo grupo de pessoas é também o menos predisposto, em 2020, a tomar a vacina contra a covid-19.

Três em cada 10 adultos do mundo não aceitaria ser vacinado

Cerca de três em cada 10 pessoas do mundo disseram que não concordavam em ser vacinados e outros 3% disseram que não sabiam ou não responderam. Fazendo contas, isso representa quase 1,3 mil milhões de adultos (32%).

Já se percebeu que os esforços para vacinar a população vão ser mais desafiantes em alguns países do que em outros.

Sem grandes surpresas, os países onde se regista a maior percentagem de pessoas que não querem ser vacinas são a Rússia (61%), os países do Leste da Europa, Gabão (66%) e Camarões (65%) (África Subsaariana), Senegal (55%) e Namíbia (51%).

Percentagem de adultos que não tomaria a vacina contra a covid-19

Estes dados foram reconhidos ao longo do ano passado, com os países em variadíssimos níveis da pandemia e com muito pouca informação sobre as vacinas. Por essa razão, é possível que estes valores se tenham alterado desde que se avançou com o processo de vacinação e com toda a informação hoje em dia disponível sobre cada um dos fármacos.

A margem de erro (1,96%) foi calculada em torno da proporção do grau de confiança, que é de 95,%.