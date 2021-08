Um agente imobiliário negro estava a mostrar uma casa, a um pai e ao filho de 15 anos, também negros, quando a habitação foi rodeada de polícias e os três acabaram algemados. O incidente acontece num subúrbio de Michigan, nos Estados Unidos, na semana passada, escreve a CNN.

“Assim que eles rodearam a casa, eu percebi que íamos ficar num impasse”, contou à CNN Roy Thorne, o possível comprador que estava a visitar a casa. “O meu instinto disse-me que devíamos sair e mostrar que não éramos uma ameaça”, acrescentou.

Uma vizinha ligou à polícia dizendo que um homem, que já tinha sido detido naquela casa, na semana anterior, tinha regressado ao mesmo local, revelou a Polícia de Wyoming, no Michigan, através de um comunicado a explicar o incidente. Acrescentando ainda que a testemunha estava enganada.

Eric Brown era o agente imobiliário que, no dia anterior ao incidente, tinha marcado a visita à casa.

Os três acabaram por ser libertados, mas antes a polícia ordenou que saíssem da casa com os braços no ar e colocou-lhes algemas. Facto comprovado pelas imagens gravadas pelas câmaras dos polícias e divulgadas pelo próprio departamento. As autoridades divulgaram ainda, o áudio da chamada feita pela vizinha. Roy Thorne e o filho chegaram a estar sentados no banco de trás do carro da polícia.

“Eu estava preocupado, mas o mais importante era tirar o meu filho daquela situação e os dois sairmos dali”, contou à CNN. Sem querer acusar a polícia de um comportamento racista, Roy Thorne diz que as autoridades tiveram dificuldades de, depois, explicar, “o nível de força usada” e que descreveram o incidente como “resposta tática”.

Também o Departamento de polícia de Wyoming, no seu comunicado, garantiu que após uma análise interna, não houve influência “racista” e que os agentes responderam de “forma apropriada”.

Samuel Thorne, de 15 anos, que tinha ido com o pai visitor a casa, assume à CNN que teve medo:

“Senti-me confuso, chocado e com medo… porque não fazia ideia porque estavam ali. Passei de ‘pai estão polícias lá fora’ para ‘saiam de mãos no ar’”, recorda Samuel. “É como passar de zero a 100”, conclui.

A polícia confirmou ainda que um homem tinha sido detido naquela casa, na semana anterior, por invasão de propriedade.

Já algemado, o vendedor explicou porque estava ali e como entrou na casa. Mais tarde, nas imagens de vídeo, é possível ouvir os polícias pedirem desculpa aos três, pelo “mal-entendido”. As autoridades já propuseram um encontro, com todos os envolvidos, para falarem pessoalmente sobre o incidente, mas Eric Brown, disse à CNN, que “não tinham tomado uma decisão final”, apesar de considerarem o encontro importante e a presença do adolescente envolvido imprescindível.