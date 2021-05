Uma rapariga do 6º ano disparou uma arma de fogo e feriu dois outros alunos e um funcionário da sua escola em Rigby, no estado de Idaho, EUA.

A menina, cujo nome não foi divulgado, deverá ter 11 ou 12 anos. Foi imediatamente desarmada por uma professora e encontra-se sob custódia policial.

As três vítimas não correm perigo de vida, disseram as autoridades.

A polícia foi chamada por volta das 9:15. De acordo com o xerife do condado de Jefferson, Steve Anderson, a rapariga tirou a arma da mochila e disparou várias vezes no interior e para o exterior do estabelecimento de ensino. O motivo do tiroteio ainda não é claro.

O aluno Yandel Rodriguez, de 12 anos, contou à Associated Press: “Eu e o meu colega estávamos numa aula com o professor, estávamos a trabalhar, e de repente ouvimos um barulho muito alto e depois mais dois. Depois ouvimos gritos. O professor foi confirmar o que se passava e encontrou sangue”.