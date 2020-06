A Apple está a enviar uma mensagem muito clara às pessoas que roubaram telemóveis das suas lojas: “Está a ser localizado”.

Ao mesmo tempo, a empresa está a desativar os aparelhos roubados, deixando-os inoperacionais.

Entretanto, várias capturas de ecrã começaram a aparecer nas redes sociais, no início desta semana.

As lojas da Apple, que começaram a reabrir recentemente nos Estados Unidos após terem estado fechadas durante meses devido á pandemia do novo coronavírus , relataram vandalismo e roubos em várias cidades, incluindo Nova Iorque, Filadélfia e Washington.

Looters who stole iPhones from Apple,get surprising message when they turn on phone #apple #phillyriots https://t.co/ufkVU9Gbvo