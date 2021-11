Pelo menos cinco pessoas morreram e 40 ficaram feridas, este domingo (madrugada de segunda-feira em Portugal), depois de um veículo ter atropelado dezenas de participantes de um desfile de natal na cidade de Waukesha, em Wisconsin, nos Estados Unidos.

De acordo com fontes oficiais, os números podem ainda sofrer alterações à medida que mais informação é recolhida.

At this time, we can confirm that 5 people are deceased and over 40 are injured. However, these numbers may change as we collect additional information. Many people have self-transported to area hospitals. The Police Department has the person of interest in custody.