Uma autópsia independente pedida pelos familiares de George Floyd concluiu que o afro-americano morreu de "asfixia por pressão prolongada", que terá impedido o fluxo de sangue até ao cérebro, mas também a circulação de oxigénio até aos pulmões.

O peso nas costas, as algemas e a posição foram outros fatores que contribuiram [para a morte] porque prejudicaram a capacidade de funcionamento do diafragma do Sr. Floyd", diz o comunicado.