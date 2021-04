Um avião usado pelos Estados Unidos em combates da II Guerra Mundial foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência numa praia no sul da Florida.

Tudo aconteceu no sábado, em Cocoa Beach, para grande espanto (e susto) dos banhistas. O aparelho estava a participar numa apresentação aérea.

De acordo com as autoridades, ninguém ficou ferido, mas as imagens, captadas em vídeo, estão a correr o mundo.

Segundo os organizadores do evento, na origem do incidente terá estado uma "falha mecânica".

Veja o vídeo: