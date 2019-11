Momentos antes de ser brutalmente assassinado, juntamente com a noiva, na própria casa, em Boston, nos Estados Unidos, Richard Field enviou uma série de mensagens seguidas a pedir ajuda a um amigo.

Matthias Heidenreich, depôs em tribunal, no julgamento do caso, e confessou que ficou “confuso nos primeiros minutos”, após receber uma série de oito mensagens a pedir desesperadamente ajuda.

Richard Field, de 49 anos, e a noiva Lina Bolanos, de 38 anos, foram degolados em maio de 2017. O suspeito Bampumim Teixeira, começou a ser julgado na última semana.

Eu não percebi imediatamente o que significavam as mensagens. Não tinha a certeza do que se tratava”, contou Heidenreich ao tribunal.

As oito mensagens foram enviadas pelas 19:30 do dia 5 de maio de 2017. Heidenreich tinha ido ao supermercado e só viu as mensagens quando chegou a casa, de acordo com reportagens do Boston Globe e do Boston Herald, citadas pela CNN.

“Chama o 111” (uma aparente referência ao 911, o número de emergências dos Estados Unidos) foi a primeira mensagem enviada pelo médico anestesiologista. “Homem armado” foi a segunda mensagem, seguida de uma terceira que dizia apenas “em casa”. Richard Field terminava a série de mensagens com um desesperado “é a sério”.

Quando leu as mensagens, Heidenreich diz que tentou responder, mas não obteve resposta. A polícia foi contactada cerca das 20:30 pelo porteiro do prédio onde se situava o 11º andar onde moravam Richard e a namorada, que tinha sido contactado pelo amigo do casal.

Quando chegaram, as autoridades viram os corpos envoltos em poças de sangue, com feridas profundas provocadas por um objeto cortante.

O suspeito é Bampumim Teixeira, de 30 anos, antigo porteiro do prédio. A acusação diz que terá usado dessa condição para se introduzir no prédio e assaltar a casa do casal.

No dia do crime, a polícia encontrou-o vestido de preto e a usar luvas (indumentária semelhante à do indivíduo que foi visto nas câmaras de segurança a entrar na garagem do prédio, uma hora antes de o casal chegar a casa). A polícia achou que o homem tinha uma arma de fogo e acabou por disparar contra ele, ferindo-o sem gravidade.

Fora do apartamento, as autoridades encontraram uma navalha e uma mochila, com uma réplica de uma arma de fogo e joias.