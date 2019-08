Permanecer solteiro a vida toda pode mesmo ser o segredo para a longevidade. Quem o diz é Louise Signore, que celebrou esta quarta-feira 107 anos.

A mulher, que habita no Bronx, Nova Iorque, nos EUA, garante que mantém uma dieta equilibrada e faz exercício físico com regularidade. Contudo, acredita que o segredo para a longevidade resida no facto de nunca ter casado.

Penso que o segredo para chegar aos 107 é: nunca casei. A minha irmã diz: ‘quem me dera nunca ter casado’”, contou, em entrevista à CNN.

No entanto, a irmã de Louise Signore tem 102 anos e foi casada, pelo que a longevidade pode ser genética.

Ou então o segredo pode estar mesmo no ar. É que a mulher mais velha dos EUA, Alelia Murphy, que celebrou 114 anos em 2019, vive em Harlem, também em Nova Iorque, no bairro onde Louise Signore nasceu.