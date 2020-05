Em Nova Iorque, uma mulher chamou a polícia depois de um homem negro lhe ter pedido que pusesse a trela no seu cão.

Tudo aconteceu no Central Park, em Nova Iorque, e quando a sua empresa soube o que se passou, despediu-a.

A empresa de investimentos Franklin Templeton anunciou na terça-feira, no Twitter, que despediu a funcionária e que a decisão “entra em vigor imediatamente”.

Christian Cooper, que estava a observar pássaros no parque, pediu à mulher que prendesse o seu cão porque temia que isso pusesse em risco a vida selvagem.

Cooper e a mulher, identificada como Amy Cooper (sem parentesco), estavam numa área do Central park chamada Ramble, onde os cães são obrigados a usar trela, de acordo com as regras.

Cooper sublinhou que tudo começou quando viu que o cão da mulher estava a “destruir umas plantas”.

Quando ele começou a filmar, a mulher disse que ia telefonar à polícia e que lhes ia dizer que estava “um homem afro-americano a ameaçar-lhe a vida”.

O vídeo que Cooper publicou nas redes sociais tornou-se viral e conta com milhões de visualizações.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm