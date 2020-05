Cerca de 10 mil moradores foram evacuados no estado americano do Michigan, depois do colapso de duas barragens, na sequência de chuvas fortes.

A governadora Gretchen Whitmer declarou mesmo o estado de emergência em Midland, no Michigan, e disse que a cidade, com mais de 40 mil habitantes, pode estar perante “um nível histórico de subida das águas”.

“Isto é diferente de tudo o que já vivemos até agora. Estar a passar por isto no meio de uma pandemia é quase impensável”, referiu a Gretche, citada pela BBC.

Esta foi a segunda vez em 24 horas que os moradores foram obrigados a abandonar as suas casas, devido às inundações. Todos os residentes estão a ser aconselhados a cobrir a cara e a estarem atentos ao distanciamento social para impedir a propagação da Covid-19 .

As autoridades do Michigan têm ajudado na resposta. As ordens de evacuação abrangeram as áreas de Midland, Edenville e Sanford.