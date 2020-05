Dezenas de cadáveres em avançado estado de decomposição foram encontrados em vários camiões, no distrito de Brooklyn, em Nova Iorque, depois de alguns moradores se terem queixado de um cheio desagradável vindo dos veículos, que estavam estacionados do lado de fora de uma funerária.

Numa das chamadas recebidas pela polícia de Nova Iorque, o denunciante disse ter visto “sangue a escorrer de um dos camiões”.

Após as denúncias, a polícia dirigiu-se à funerária e deparou-se com os funcionários a transportar os corpos para outros camiões, refrigerados.

Entretanto foi aberto um processo para perceber o que aconteceu. Mas uma das fontes da investigação adiantou à ABC News que os camiões, onde estavam inicialmente os corpos, pertenciam a uma empresa de mudanças e tinham sido alugados e que em dois deles estavam cerca de 50 corpos.

De acordo com as autoridades, os corpos estavam naqueles veículos há mais de uma semana e era essa a causa do mau cheiro que se fazia sentir nas ruas.

A polícia diz acreditar que se tratam de pessoas que morreram devido ao novo coronavírus, mas a investigação está em curso.