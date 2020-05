Os Estados Unidos registaram 1.447 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 94.661, segundo um balanço independente da Universidade Johns Hopkins.

De acordo com os números contabilizados até às 20:00 de quinta-feira (01:00 de sexta-feira em Lisboa), o país registou também mais 24.105 infeções nas últimas 24 horas, atingindo os 1.575.064 casos confirmados desde o início da pandemia.

Os Estados Unidos são de longe o país com mais vítimas mortais em todo o mundo e mais casos de infeções confirmadas.

O estado de Nova Iorque continua a ser o principal foco da pandemia naquele país, com 356.458 casos confirmados e 28.732 mortos, números semelhantes a países como França.

Só na cidade de Nova Iorque morreram 21.003 pessoas.

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quinta-feira a colocação a meia haste das bandeiras nos edifícios federais e nos monumentos nacionais, em homenagem à memória das vítimas do novo coronavírus.

“Vou colocar a meia haste as bandeiras nos edifícios federais e nos monumentos nacionais durante os próximos três dias, em memória dos (norte-)americanos que perdemos por causa do coronavírus”, escreveu Trump no Twitter.