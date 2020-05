/ com Lusa - Notícia atualizada às 23:57

O primeiro caso de infeção em território norte-americano foi anunciado no final de fevereiro.

De acordo com esta instituição do ensino superior, citada pela agência France-Presse, o país regista também quase 1,7 milhões de pessoas contagiadas pela pandemia da doença provocada pelo SARS-CoV-2.

Os Estados Unidos da América (EUA) ultrapassaram as 100 mil mortes associadas ao novo coronavírus, número de óbitos que é significativamente superior ao de qualquer outro país, anunciou a Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland.

