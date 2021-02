Os professores podem ser uma peça chave nas cadeias de transmissão de covid-19 nas escolas. Esta é a conclusão do estudo do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), dos EUA, realizado nas escolas básicas do estado da Geórgia.

A investigação envolveu cerca de 2.600 alunos e 700 profissionais do setor, tendo identificado nove focos de propagação do SARS-CoV-2. Entre os infetados estavam 13 docentes e 32 alunos, espalhados por seis escolas distintas.

Entre as cadeias de transmissão, existem duas que, provavelmente, tiveram início num contágio entre professores e que, posteriormente, se alastrou às salas de aula.

A investigação, intitulada Morbidity and Mortality Weekly Report, revela que cerca de metade dos casos de covid-19 detetados, mais precisamente 31 infeções, podem ser rastreadas a transmissões que envolvem membros do corpo docente.

No entanto, os investigadores salvaguardam que o estudo enfrentou algumas limitações, incluindo a dificuldade em distinguir se determinados contágios ocorreram em ambiente escolar ou na comunidade.

O relatório surge depois de, no último mês, os investigadores do CDC terem garantido que existe pouca evidência de que as escolas sejam um foco de propagação de SARS-CoV-2, baseado num outro estudo realizado no estado do Wisconsin.

Esta investigação garante que os contágios em ambiente escolar são, significativamente, inferiores ao que se verifica na comunidade em que se insere o estabelecimento de ensino.

O CDC entende que a vacinação de professores deve ser considerada como uma medida de contenção adicional quando possível, mas que não é requerimento necessário para a reabertura do ensino presencial.