Dezenas de sem-abrigo de Las Vegas, Estados Unidos, foram colocados a dormir em rectângulos pintados no chão de um parque de estacionamento ao ar livre. A medida, implementada depois de um centro de abrigo ter encerrado devido à confirmação de um caso de Covid-19, está a gerar muitas críticas.

As imagens que mostram os sem-abrigo a dormir ao ar livre nestes rectângulos (delimitados para que possam manter uma certa distância social), estão a causar grande indignação nas redes sociais. Muitos utilizadores defenderam que os sem-abrigo deviam ter sido colocados em hotéis com quartos disponíveis.

Em Las Vegas, os sem-abrigo estão a dormir no chão de um parque perto de hotéis com quartos vazios", escreveu a cantora Alyssa Milano no Twitter.

In Las Vegas, homeless people are sleeping on concrete floor of a parking lot —six feet apart—while all the hotel rooms are empty. https://t.co/lz54ug2mdf — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) March 31, 2020

Nevada, um estado de um dos países mais ricos do mundo, pintou caixas distantes no chão de cimento de um parque para os sem-abrigo", disse outra utilizadora.

Nevada, a state in one of the richest countries in the world, has painted social-distancing boxes on a concrete parking lot for the homeless to sleep in. pic.twitter.com/svNJ0N9r3f — A Mancino-Williams (@Manda_like_wine) March 30, 2020

Las Vegas está a pôr os sem abrigo em parques de estacionamento quando os hotéis estão vazios. Pela mesma razão esta fotografia resume para o que está de mal neste país e na respota à Covid-19", lê-se noutra publicação.

Las Vegas is putting homeless people in parking lots while the city's hotels are completely empty. For some reason, this photo sums up for me everything that is wrong with this country & its response to the COVID-19 crisis.#RepublicansAreDestroyingAmerica #TrumpPandemic pic.twitter.com/J7NrZR5PKs — Stone (@stonecold2050) March 30, 2020

O abrigo gerido pela fundação Catholic Charities acolhe cerca de 500 pessoas em Las Vegas. Mas, na semana passada, viu confirmado o primeiro caso de infeção devido ao novo coronavírus: um homem que ali encontrava refúgio. Foi por causa dessa notícia que o abrigo teve de encerrar.

As autoridades municipais de Las Vegas afirmaram que o parque de estacionamento foi a resposta a uma "situação de emergência".

Os responsáveis disseram ainda que a razão pela qual os sem-abrigo não foram colocados numa pavilhão desportivo ou noutra infraestrutura similar foi porque esses espaços estão a ser guardados para quando houver uma saturação dos hospitais.

O porta-voz da autarquia, Jace Radke, sublinhou ainda que a medida tem um carácter temporário, até sexta-feira, dia em que o abrigo deverá reabrir novamente.

Segundo a Associated Press, os oficiais não colocaram, no entanto, a hipótese de os sem-abrigo ficarem nos hotéis que têm agora muitos quartos vazios ou mesmo nos famosos casinos de Las Vegas que estão fechados desde que o governador Steve Sisolak proibiu todas as atividades nestes estabelecimentos.

Há cerca de 5.500 sem-abrigo em Las Vegas, uma área metropolitana com cerca de 2,3 milhões de pessoas.

A pandemia de Covid-19 já matou mais de 3.400 pessoas nos EUA, o que supera as 3.305 mortes registadas na China.