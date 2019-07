Uma criança de três anos morreu após cair num recipiente de armazenamento de óleos usados num restaurante de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A informação foi divulgada pelas autoridades locais, que revelaram que o acidente aconteceu pelas onze da manhã da passada segunda-feira. A criança terá caminhado por cima do contentor de metal colocado nas traseiras do restaurante, da conhecida cadeia Tim Hortons.

O responsável pela polícia de Rochester, Francis Camp, acredita que a criança caiu através de uma tampa de plástico que cedeu, escreve a CNN.

Em comunicado, responsáveis pelo restaurante lamentaram o acidente e asseguram que estão a cooperar com as autoridades na investigação.

"O que aconteceu hoje foi uma tragédia. Em nome da família Tim Hortons, oferecemos as nossas sinceras condolências à família e amigos do rapaz que morreu. A empresa está a cooperar com as autoridades. Dado que há uma investigação policial em curso, não podemos prestar mais declarações”, pode ler-se na nota enviada à comunicação social.