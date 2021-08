Dois irmãos, de 6 e 8 anos, conseguiram conduzir o carro onde viajavam com o pai, após este ter sido baleado ao volante.

O acidente aconteceu, na sexta-feira à noite, numa autoestrada de Houston, nos Estados Unidos, informa a CNN.

Quando viram o pai caído sobre o volante, as crianças tiveram de assumir a condução do carro. Os dois irmãos conseguiram levar o veículo até ao parque de e stacionamento de um centro comercial, onde pediram ajuda a uma mulher que estava no local.

Segundo as autoridades, o óbito do homem, de 29 anos, foi declarado no local. As crianças saíram ilesas da situação.

A polícia continua a investigar o caso e vai agora rever as imagens das câmaras de segurança para ver se o acidente ficou registado.

Sylvester Turner, autarca de Houston, anunciou uma recompensa de 10 mil dólares para quem conseguir identificar o autor deste crime.

What happened in our city Saturday was tragic.



The rewards for the arrest of persons who shot and killed an off-duty @NOPDNews officer and critically injured his friend in the 4700 block of Westheimer and a young father on I-10 near Federal have both been increased to $10K. st