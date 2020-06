O departamento da polícia de Los Angeles chamou o ator Denzel Washington de “bom samaritano” por ter ajudado um homem que estava desorientado, no meio do trânsito numa estrada movimentada, de acordo com o representante do ator.

Ao deparar-se com a situação, Denzel Washington parou o carro e foi ajudar o homem, antes de chamar a polícia.

Alguns desses momentos foram captados por pessoas que estavam a passar no local e não quiseram deixar de registar o gesto do ator.

Denzel Washington saw a commotion in West Hollywood with cops and an unarmed distressed homeless man. He got out of his car and served as a barrier between the man and the police — helping to diffuse a tense situation. This man was arrested safely.🌎❤️ pic.twitter.com/4UyYdX1vT6 — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) May 28, 2020

“O Denzel ajudou-o, deu-lhe uma máscara para se proteger a ele e aos outros e isso foi bom, ajudou-nos”, referiu a polícia.

O vídeo já se tornou viral e conta com milhares de visualizações.