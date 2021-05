As autoridades da Flórida, nos EUA, estão a investigar um incidente que ocorreu numa escola primária onde uma mãe gravou as imagens da sua filha de seis anos a ser espancada nas nádegas por uma funcionária.

De acordo com o advogado da família, Brent Probinsky, a mãe da aluna recebeu uma chamada da Central Elementary School em Clewiston, na Flórida, a 13 de abril, dizendo que sua filha tinha danificado um ecrã de computador. A mãe foi instruída a entregar 50 dólares na escola para pagar pelos danos.

A mãe ficou dúvidas sobre a legalidade desse pedido de pagamento. Quando chegou à escola, foi levada até uma sala onde a sua filha estava com duas funcionárias da escola. A mãe estava "assustada e confusa" e começou a filmar às escondidas, disse Probinsky à CNN.

A mãe explicou por que motivos começou a gravar: "Ninguém teria acreditado em mim. Eu sacrifiquei a minha filha para que todos os pais possam perceber o que está a acontecer nesta escola". A mulher, que fala espanhol, poderá não ter estatuto legal nos EUA e, por isso, teve medo de intervir diretamente na situação, disse.

No vídeo do telemóvel enviado à CNN por Probinsky, é possível ver uma funcionária - que segundo alguns meios de comunicação locais é a diretora da escola, Melissa Carter - a espancar a menina de seis anos nas nádegas com uma palmatória enquanto outra funcionária a segura. Após o primeiro golpe, a criança começa a chorar e tenta afasta-se mas a mulher grita com ela e volta a bater-lhe.

O regulamento da escola proíbe as punições corporais.

No dia seguinte, a mãe levou a criança ao hospital, mostrando a vermelhidão na zona onde foi atingida, para que fosse feito um relatório médico e o caso fosse denunciado à polícia.

À CNN, o Departamento de Apoio a Crianças e Famílias confirmou que está a investigar um "incidente ocorrido na Escola Primária Central em Clewiston." O diretor distrital escolar, Michael Swindle, recusou-se a comentar mas confirmou que as autoridades escolares também estão a investigar o caso.