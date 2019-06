O presidente norte-americano anunciou, este sábado, que irá impor novas sanções ao Irão a partir de segunda-feira, horas depois de dizer que se a república islâmica renunciasse ao programa nuclear, tornar-se-ia o seu "melhor amigo".

Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that.....