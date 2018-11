O presidente dos EUA usou, na terça-feira, o poder que o cargo lhe confere para manter um par de perus fora do prato dos americanos no feriado de quinta-feira, numa tradição anual de Ação de Graças. O perdão de Trump significa que os dois perus, uma ave de 39 quilos chamada Peas e outra de 41 quilos com o nome de Carrots, não serão abatidos e vão viver o resto das suas vidas numa quinta na Virgínia. A primeira-dama Melania Trump juntou-se ao marido para o ato de misericórdia realizado durante uma cerimónia no Jardim das Rosas, na Casa Branca