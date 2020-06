Um rapaz de sete anos e o seu irmão de seis morreram num acidente, após terem “roubado” o carro aos seus avós para irem passear sozinhos.

O carro ficou totalmente destruído e a morte dos dois irmãos foi declarada no local, disse o sargento Andy Bell à CNN.

Os dois rapazes estavam a conduzir numa estrada no condado de Jackson, a leste da cidade do Kansas.

Segundo a polícia, o acidente “foi muito grave”. Num primeiro momento, o carro embateu num separador que estava na berma da estrada e capotou.

O veículo ainda atingiu um cabo de alta tensão, uma árvore e depois incendiou-se.

No momento do acidente, as crianças não estavam a usar cinto de segurança e quem estava a conduzir o carro era o rapaz de sete anos.

A polícia está a investigar como é que as crianças conseguiram tirar o carro aos avós e está a tentar perceber quem é que tomava conta delas antes do acidente.

Os nomes dos irmãos não foram divulgados.