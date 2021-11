Elon Musk perguntou aos seus 62,5 milhões de seguidores no Twitter se deveria vender 10% das suas ações da Tesla.

“Fala-se muito ultimamente de ganhos não realizados serem um meio de evasão fiscal, então eu proponho vender 10% de minhas ações da Tesla”, escreveu Musk referindo-se a um “imposto para bilionários” proposto pelos democratas no Senado dos EUA.

Musk garantiu que aceitaria os resultados da sondagem. Em apenas uma hora recebeu mais de 700 mil respostas. Este domingo de manhã, com mais de 2,7 milhões de votantes, mais de 56% dos seguidores aprovam a proposta de vender as ações.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?