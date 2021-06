A polícia de Nova Jérsia, nos Estados Unidos, está à procura de um grupo de cinco pessoas que alegadamente raptou e agrediu uma empregada de mesa quando esta lhes exigiu o pagamento de 70 dólares, cerca de 58 euros.

A funcionária confrontou os três homens e as duas mulheres com a falta do pagamento da conta e acabou por ser levada pelo grupo num veículo branco. Posteriormente, a mulher foi abandonada à beira de uma autoestrada.

Segundo a polícia, o incidente ocorreu no sábado por volta das 23:15 no restaurante Nifty Fifty's em Turnersville, localizado em Washington Township, Nova Jérsia.

Eles puxaram e agrediram-na dentro do veículo", disse o Chefe da Polícia do Município de Washington Patrick Gurcsik à estação de televisão WPVI.

Depois de ter sido libertada, a empregada voltou para o restaurante e chamou a polícia. A situação foi captada pelas câmaras de vigilância existentes no exterior do restaurante.

Os suspeitos foram vistos pela última vez a conduzir um Dodge Durango branco perto de Monroe Township.

O restaurante Nifty Fifty's assegurou, numa declaração, que a segurança dos seus funcionários é a principal prioridade da empresa. "Valorizamos os nossos funcionários e queremos que eles saibam que nenhuma quantia de dinheiro vale as suas vidas. Estamos a enviar as nossas orações para que a nossa empregada recupere rapidamente".