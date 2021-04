Os EUA vão começar a partilhar com outros países vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca e o Presidente Joe Biden prometeu ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, apoio no combate à pandemia.

A Casa Branca prometeu partilhar, nos próximos meses, até 60 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, assim que as autoridades sanitárias norte-americanas dêem luz verde, expandindo assim o seu plano inicial de ceder cerca de quatro milhões de doses dessa vacina com o México e o Canadá.

Joe Biden também se revelou preocupado com as dificuldades do Governo indiano no combate à pandemia, pelo que prometeu a Norendra Modi “apoio inabalável” dos Estados Unidos.

O Presidente prometeu apoio inabalável da América ao povo indiano”, disse a Casa Branca, num comunicado que relata a conversa telefónica entre os dois líderes, lembrando que os EUA já se tinham comprometido com ajuda sanitária à Índia.

A vacina da AstraZeneca ainda não teve a aprovação da autoridade reguladora dos medicamentos nos Estados Unidos (FDA), mas o Governo norte-americano tem vários milhões de doses armazenadas e que quer agora compartilhar.

A decisão foi anunciada quando a Casa Branca se mostra cada vez mais segura sobre o fornecimento das três vacinas já aprovadas pela FDA, principalmente após o reinício da produção de doses da Johnson & Johnson, no passado sábado.

Dado o forte portfólio de vacinas que os EUA já possuem, e que foram autorizadas pela FDA, e dado que a vacina da AstraZeneca não está autorizada para uso nos EUA, não precisamos de usar esta vacina aqui durante os próximos meses”, disse Jeff Zients, coordenador do plano de combate à covid-19 na Casa Branca.

Assim, os Estados Unidos estão a procurar opções para compartilhar as doses da AstraZeneca com outros países à medida que estas ficarem disponíveis”.