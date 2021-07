Stephen Harmon, de 34 anos, morreu de covid-19, depois de ter desvalorizado a vacinação ou a pandemia de covid-19: "Eu tenho 99 problemas, mas a vacina não é um deles".

O homem, que era membro de uma igreja nos Estados Unidos, fez várias piadas sobre a covid-19 no Twitter e orgulhava-se de ainda não ser vacinado. Numa publicação no dia 25 de maio, Stephen criou um meme, que punha lado a lado o rapper Drake e o Dr. Anthony Fauci.

Depois de ter sido diagnosticado com covid-19 e com pneumonia, o seu estado de saúde foi gradualmente piorando.

Stephen Harmon acabou mesmo por ser intubado e pediu ao seu seguidores que rezassem por ele: "N ão sei quando vou acordar, por favor rezem por mim".

i’m choosing to going under intubation, i’ve fought this thing as hard as i can but unfortunately it’s reached a point of critical choice & as much as i hate having to do this i’d rather it be willingness than forced emergency procedure. don’t know when i’ll wake up, please pray.