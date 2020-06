O ex-pugilista Floyd Mayweather vai pagar o funeral de George Floyd , o afro-americano de 46 anos que morreu às mãos de um polícia branco em Minneapolis, nos EUA.

A notícia foi avançada pelo diretor-executivo da Mayweather Promotions, Leonard Ellerbe, à emissora ESPN.

Ellerbe confirmou que a família de Floyd aceitou a oferta de Mayweather e o funeral vai realizar-se no próximo dia 9 de junho em Houston.

"Provavelmente ele ficará irritado comigo por dizer isso, mas sim, (Mayweather) vai pagar todas as despesas funerárias".

A antiga estrela do boxe "tem feito este tipo de coisas nos últimos 20 anos", explicou Ellerbe, que adiantou ainda que o ex-campeão mundial – que se retirou dos ringues em 2017 - não quis fazer declarações sobre o seu gesto.

Antes do funeral, a família vai realizar uma cerimónia de despedida em Minneapolis na quinta-feira e outra no sábado, no estado da Carolina do Norte, onde Floyd nasceu.

O médico legista do condado de Hennepin referiu, em comunicado, que o afro-americano de 46 anos teve uma "paragem cardíaca e pulmonar" por causa da forma como foi imobilizado pela polícia.