Donald Trump reagiu esta quarta-feira ao alerta dado por António Guterres, de que a ONU corre o risco de ficar sem dinheiro até ao final do mês de outubro.

No Twitter, o presidente dos Estados Unidos da América afirmou que o seu país não pode ser o único a contribuir para que a ONU resolva o problema financeiro.

So make all Member Countries pay, not just the United States! https://t.co/IVbE4MqBVl

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

"Faça com que todos os países membros paguem, não só os EUA", escreveu Trump no Twitter, depois de partilhar a notícia, avançada pelo canal CBS, que expõe a crise financeira da Organização das Nações Unidas

O secretário-geral da ONU alertou esta semana que a organização internacional pode ficar sem dinheiro até ao final deste mês, afirmando também que estão a ser consideradas medidas para garantir o pagamento de salários até ao final do ano.

Na missiva, foi avançado que dos 193 países, apenas 112 tinham pago as suas contribuições atempadamente.

O presidente dos Estados Unidos, o principal contribuinte da ONU, assumindo 22% das contribuições, tem tido uma postura dura e crítica em relação à organização.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2016

O orçamento operacional das Nações Unidas para 2018-2019, sem contar com as dotações para as missões de manutenção da paz da ONU, ronda os 5,4 mil milhões de dólares (cerca de 4,9 mil milhões de euros).