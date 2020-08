Um menino de nove anos da Florida está a ser visto como um herói por ter retirado o seu pai de dentro de água, na sequência de um mergulho mal calculado, no qual o homem fraturou o pescoço.

O jovem Asaih Williams afirmou que, sempre que está a mergulhar com alguém, faz “um jogo mental”. Se a outra pessoa não sair da água um determinado período de tempo, ele vai tentar perceber o que se passa.

De acordo com o ABC News, o rapaz nunca teve treino formal em natação ou salvamento. É apenas algo que ele faz por si e, na verdade, isso acabou por salvar a vida do seu pai.

Asaih estava na praia Quietwater no sábado, com a família. Pouco depois do pôr do sol, o menino convenceu o seu pai, Josh a dar o último mergulho da doca, mas não havia muita profundidade.

“Tudo o que me lembro é que o meu pai disse que tinha partido o pescoço e que estava com medo”, contou Asaih ao Pensacola News Journal.

Apesar de Josh não se conseguir mexer, o rapaz usou todas as suas forças para puxar o pai até à margem, onde acabou por ser socorrido. Depois, foi transportado para o hospital e foi submetido a uma cirurgia.