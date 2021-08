Um helicóptero do exército norte-americano foi obrigado a realizar uma aterragem de emergência na praça Charles de Gaulle, no centro de Bucareste, na Roménia, devido a dificuldades técnicas.

O aparelho militar derrubou dois semáforos, mas não causou vítimas, apesar do aparato.

Devido à experiência da tripulação e da polícia romena, o helicóptero conseguiu pousar com segurança", indicou o Exército dos EUA para a Europa e África em comunicado.

O Black Hawk fazia parte de um grupo de seis aeronaves, que estava a ensaiar para um desfile militar comemorativo do Dia da Força Aérea da Roménia, no passado dia 15 de julho.

Devido a este incidente, o ministério da defesa cancelou a participação de todas as aeronaves nas cerimónias que estavam planeadas.

Ambas as cerimónias serão realizadas, mas sem qualquer participação de aeronaves militares", esclareceu à agência de notícias Reuters o porta-voz do ministério, o brigadeiro-general Constantin Spinu.

As autoridades dos dois países estão, ainda, a investigar as causas do incidente.

Estamos a trabalhar com os nossos parceiros romenos para resolver a situação e iremos fornecer mais informações à medida que estas se tornarem disponíveis", referiu a embaixada numa declaração, citada pela Reuters.