As autoridades do estado norte-americano do Luisiana estão a investigar o desaparecimento de um homem de 71 anos, que foi atacado por um jacaré quando andava pelas ruas inundadas após a passagem do furacão Ida.

De acordo com a mulher vítima, o incidente ocorreu nas imediações da própria casa em Slidell, na segunda-feira.

Acrescentando, que estava no interior da habitação quando se apercebeu de um grande tumulto no exterior e viu um jacaré de grandes dimensões investir sobre o marido.

Ela imediatamente correu na direção do companheiro, numa tentativa de parar o ataque”, pode ler-se no comunicado da polícia de St. Tammany Parish.

A mulher acabou por afugentar o animal e retirou o corpo da água. Após constatar a gravidade dos ferimentos, colocou a vítima numa embarcação, para a transportar até um local onde lhe fosse prestada assistência médica, e dirigiu-se novamente para o interior da habitação.

Ao regressar, percebeu que o corpo já não se encontrava no barco e tinha desaparecido.

As autoridades de St. Tammany Parish estão a realizar buscas nas zonas alagadas, mas, até ao momento, não encontraram qualquer pista.