As repercussões económicas da Covid-19 sentem-se um pouco por todo o mundo, com muitos negócios a ter de fechar portas devido à falta de clientes. Para contrariar a situação, muitos países estão a dar apoios a empresários, mas há sempre quem se aproveite da situação.

Foi o caso de um homem, de 29 anos, detido no Estado do Texas, nos Estados Unidos da América, por ter gasto o dinheiro dos empréstimos de emergência num carro de luxo, da marca italiana Lamborghini.

Procuradores federais do Texas acusam o homem de roubar o governo em 1.6 milhões de dólares (aproximadamente 1.350 milhões de euros) em vários artigos de luxo. Para além do Lamborghini, a acusação diz que o suspeito também gastou o dinheiro em joias, num relógio de luxo, viagens e até mesmo em clubes de striptease.

Lee Prince III é, agora, acusado de falsas declarações a instituição financeira, fraude eletrónica, fraude bancária e envolvimento em transações monetárias ilegais, relata o jornal Houston Chronicle.

O esquema envolvia o programa de proteção a pequenas empresas, que lutam para manter os seus negócios durante a pandemia.

Uma das suas empresas, a Price Enterprises Holding, terá recebido 900 mil dólares (750 mil euros), enquanto outra, a 713 Construction, para além de ter recebido 700 mil dólares (590 mil euros), nomeou como CEO uma pessoa que morreu há mais de um mês.

Mas já não é a primeira vez que uma situação idêntica acontece nos EUA. No mês passado, um homem na Florida foi detido pelos mesmos motivos, com um carro da mesma marca, depois de ter recebido do governo 4 milhões de dólares em empréstimos.