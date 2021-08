Dezasseis horas depois de fustigar a região do Luisiana como furacão, o Ida passou a tempestade tropical. Tal como previsto, o Centro Nacional de Controlo de Furacões dos EUA baixou a classificação do Ida, explicando que o vento atinge agora uma velocidade máxima de 95 quilómetros por hora, o que ainda é considerado motivo de alerta.

Neste momento, o principal perigo são as consequências das inundações e outros efeitos colaterais da passagem do furacão, como a destruição de edifícios e infraestruturas.

Esta noite uma pessoa morreu na sequência da queda de uma árvore na cidade de Baton Rouge, capital do estado do Luisiana. A informação foi confirmada pelos serviços de socorro, à medida que muitas áreas vão ficando totalmente inundadas.

Por volta da mesma altura, uma torre de transmissão caía ao rio Mississipi, o que, em conjunto com a falha em todas as oito redes energéticas da zona metropolitana de Nova Orleães, provocou um apagão total na cidade, a maior do estado, e que tem cerca de 400 mil pessoas.

Ao todo, e segundo o serviço de energia dos Estados Unidos, cerca de um milhão de pessoas está sem energia, uma situação que as autoridades já alertaram que pode durar várias semanas.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o cenário de devastação nos bairros do Luisiana.

Entretanto, presidente norte-americano Joe Biden aprovou o pedido do estado da Luisiana para uma declaração federal de estado de calamidade, devido à passagem do furacão Ida. Desta forma, o presidente permite a disponibilização de fundos federais para todas as pessoas afetadas em 25 distritos, de acordo com uma declaração da Casa Branca no domingo.

A assistência pode incluir subsídios para habitação temporária e reparações habitacionais, empréstimos de baixo custo para cobrir perdas de propriedades sem seguro e outros programas para ajudar as várias pessoas e os proprietários de negócios a recuperarem dos efeitos do desastre" , diz o comunicado.

O furacão Ida deu este domingo entrada na costa do Luisiana, Estados Unidos. A tempestade entrou por Port Fourchon a uma velocidade de 241 quilómetros por hora, estando classificada como sendo de categoria 4.

1155 AM CDT: #Ida made landfall as an extremely dangerous category 4 hurricane near Port Fourchon, Louisiana, with maximum sustained winds of 150 mph and a minimum central pressure of 930 mb (27.46 inches) https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/iHdKMGk0tq

A tempestade entrou por volta das 11:55 locais, mais seis horas em Portugal Continental, e nem meia hora depois já fazia os primeiros estragos.

Some pretty strong gusts starting to do some damage #HurricaneIda #lawx pic.twitter.com/XvN0dLyL26

Um pouco mais tarde, e situando-se a 72 quilómetros a sudoeste de Nova Orleães, o Ida perdeu alguma da sua força, ainda que continue a ser classificado como furacão de categoria 4, com ventos que superam os 200 quilómetros por hora. Apesar disso, e uma vez que a velocidade de deslocação também diminuiu, é esperado um aumento das cheias, uma vez que as chuvas vão fazer-se sentir durante mais tempo em determinados pontos.

Entretanto, o departamento de bombeiros da cidade de Delacroix, no Luisiana, partilhou um vídeo onde se podem ver os efeitos da Natureza, comparando diferentes momentos para ilustrar a passagem do Ida.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos confirmou que o rio Mississipi inverteu o seu curso natural, algo que aconteceu precisamente com o Katrina, mas que os especialistas consideram ser um evento raro.

Estes dados fazem com que o Ida iguale o furacão mais forte de sempre a atingir terra no Luisiana, igualando a velocidade do Furacão da Última Ilha, ocorrido em 1856, confirmando as expectativas das autoridades, que avisaram que esta podia ser uma das piores tempestades da história.

A dimensão do furacão era tal que era totalmente visível a sua forma a partir do espaço, como mostrou a NASA através da conta no Twitter.

Hurricane Ida is seen by @Space_Station crew member @Thom_Astro, hours before the storm’s landfall in Louisiana.



Observing hurricanes from space helps us work with partner agencies like @NOAA and @FEMA to support preparation and disaster response: https://t.co/9Agx7JVn5O pic.twitter.com/cjLcAM1Z54