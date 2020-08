Pela primeira vez em 300 anos, uma ilha em Cape Cod, na costa de Massachusets, será aberta ao público.

Sipson era uma ilha que não recebia visitantes, depois de se tornar propriedade privada em 1711, quando foi vendida pelos índios nativos americanos Monomoyick. Agora, um fundo conseguiu comprá-la, com a ajuda de uma ONG local, com o intuito de a reabrir para divulgar a cultura indígena.

“É importante para nós conseguirmos passar a importância da história indígena ligada a esta ilha e ensinar os valores dos povos ancestrais que aqui viveram antes de 1711”, disse Tasia Blough, presidente do Fundo da Ilha Sipson à CNN.

Sipson tem 90 mil metros quadrados e fica na área chamada Pleasant Bay, em Cape Cod. Note-se que esta área é bastante procurada pelo turismo de massa. Aqui, as atividades mais populares são as caminhadas, o snorkeling, bem como relaxar perante as vistas panorâmicas sobre o mar.

Agora, a reabertura ao público traz algumas preocupações ambientais. Várias organizações tentaram comprá-la para a preservar, uma vez que a envolvente está intocável.

Apenas embarcações pequenas podem chegar á ilha para não danificar o ecossistema marinho da sua costa. Agora, a ONG pretende criar um centro de educação ambiental ao ar livre na ilha.