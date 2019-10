Cerca de cem mil pessoas receberam ordens para abandonarem as suas casas em Los Angeles, Estados Unidos, por causa de um incêndio no extremo norte da cidade californiana, segundo as autoridades locais.

Um incêndio de grandes dimensões em Los Angeles, que deflagrou quinta-feira à noite (madrugada em Portugal), já danificou pelo menos 25 casas e há 23 mil residências em risco, o que levou a polícia a ordenar a cerca de 100 mil pessoas que abandonem os lares, muitas delas apanhadas ainda durante o sono.

O incêndio já destruiu uma área de 18 quilómetros quadrados e o vento forte está a impedir os bombeiros de conterem o seu avanço rápido, que ameaça densas zonas urbanas no norte da cidade, no vale de San Fernando.

O chefe dos bombeiros de Los Angeles, Ralph Terrazas, disse hoje aos jornalistas que um homem morreu de paragem cardíaca durante as operações de resgate de vítimas do incêndio, que já obrigou ao encerramento de escolas e de estradas.

Os residentes das zonas afetadas estão a tentar ajudar os bombeiros, servindo de complemento a centenas de agentes destacados para a zona, apoiados por helicópteros e aviões de combate a incêndios.

As operações estão a ser dificultadas por cortinas de fumo que se estendem ao longo de quilómetros de área ardida, impedindo o avanço dos bombeiros para o centro nevrálgico do incêndio.

O incêndio em Los Angeles é apenas um de vários fogos que estão a devastar florestas no sul da Califórnia desde quinta-feira.