O Parque Nacional Sequoia, na Califórnia, foi encerrado e as gigantescas árvores que lhe dão nome estão sob a ameaça potencial de dois incêndios que devastam a Sierra Nevada.

O avanço de ambos os fogos está projetado na direção da Floresta dos Gigantes, que colhe mais de duas mil sequoias gigantes, incluindo a designada 'Árvore General Sherman', a maior no planeta em termos de volume.

As imponentes sequoias cresceram na vertente ocidental da Sierra Nevada. A 'General Sherman' tem 83,8 metros de altura e um diâmetro de 11 metros na base, segundo o Serviço de Parques Naturais dos EUA.

Não há uma ameaça iminente à Floresta dos Gigantes, mas há potencial" para isso, disse Mark Ruggiero, agente dos Parques Nacionais de Sequoia e Kings Canyon para informação sobre fogos.

Ruggiero estimou que as chamas mais próximas estavam a cerca de 1,6 quilómetros do arvoredo.

As 75 pessoas que trabalham no centro administrativo do parque foram retiradas e todas as estruturas de serviços encerradas, disse.

Os fogos designados Colony e Paradise, que tiram os nomes das localidades onde começaram, foram provocados por raios, na semana passada. O seu tamanho combinado atinge 12 quilómetros quadrados.

A ameaça potencial para as sequoias gigantes acontece um ano depois de um desastroso conjunto de fogos na mesma região.

Parte deste conjunto de fogos destruiu 10% da população de sequoias, avançou Ruggiero.

As sequoias dependem do fogo para processos como libertar sementes dos cones e fazer clareiras na floresta para permitir o seu crescimento.

O registo das queimaduras nos anéis das árvores, com milhares de anos, evidencia a sua relação com o fogo.

Mas as alterações climáticas estão a intensificar os incêndios florestais e o seu impacto nas sequoias.

As sequoias são árvores que se adaptam ao fogo", disse Ruggiero. "É importante ter fogos para as sequoias crescerem, mas quando temos fogos tão intensos nem as sequoias conseguem aguentá-los"​​​​​​​.

A Califórnia já conta com mais de 7.400 incêndios florestais este ano, que queimaram mais de 9.065 quilómetros quadrados.