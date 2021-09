Os 20 anos sobre os ataques terroristas contra os EUA, em 11 de setembro de 2001, foram lembrados por líderes de diversos países, que salientam a importância da defesa da liberdade e do combate ao ódio.

We will always fight for freedom. pic.twitter.com/tpoquQegMI

Em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prestou homenagem às vítimas dos ataques ‘jihadistas’, escrevendo no Twitter que devem ser lembrados “aqueles que perderam as suas vidas” e que se devem “homenagear aqueles que arriscaram tudo para ajudá-los”

On 9/11 we remember those who lost their lives and honour those who risked everything to help them.



Even in the darkest, most trying of times, the very best of human nature can shine through.

The EU stands with the USA in defending freedom & compassion over hate. #September11