Sydney Therriault, uma jovem de 22 anos, morreu na semana passada depois de ficar presa do lado de fora da janela do seu quarto de hotel em Marathon, na Flórida, nos Estados Unidos.

A mulher de Beallsville, Maryland, estava de férias e hospedada Pelican RV Resort & Marina. Aparentemente, ela estaria a tentar entrar no quarto através da janela mas ficou presa nas grades e morreu asfixiada.

"Parece que ela não tinha a chave do hotel e estava a tentar entrar no seu quarto através da janela", explicou a polícia numa publicação no Facebook.

Os serviços de emergência foram chamados ao local e, cerca das 7:28 do dia 18 de março, Sydney foi declarada morta. As autoridades aguardam o resultado da autópsia mas consideram que não há qualquer indício de crime.