Chama-se Humberto Agurcia, é paramédicos e ainda não parou de ser chamado para ocorrências desde que sua cidade natal, Los Angeles, se tornou o epicentro da pandemia do coronavírus nos Estados Unidos, no final de novembro.

Agurcia tem 25 anos de experiência e diz que nunca viu uma situação tão caótica na cidade. Em Los Angeles, o mais populoso dos Estados Unidos, uma pessoa morre de covid-19 a cada seis minutos.

À semelhança do que se passa um pouco por todo o mundo, com a pressão vivida nos hospitais, alguns doentes nas ambulâncias chegaram a ter que esperar 12 horas para serem admitidos em hospitais que estão lotados.

Sim, é incomum que isso aconteça nos Estados Unidos. Mas, apesar de ser um país tão avançado, o vírus não nos poupou", diz Agurcia, citado pela BBC.

Trabalhadores como ele são os primeiros a fazer contato com os doentes. Também são os responsáveis pela difícil tarefa de impedir familiares de entrarem nas ambulâncias com seus familiares, a caminho do hospital.