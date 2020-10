Um vídeo que mostra um menino de cinco anos a enfrentar um grupo de homens armados que invadiu a sua casa foi divulgado pela polícia, nos Estados Unidos.

Segundo a polícia de South Bend, no estado do Indiana, o grupo invadiu a residência da família do menino no dia 30 de setembro, durante a manhã. O vídeo foi divulgado para que os cidadãos possam dar pistas às autoridades sobre a identidade ou o paradeiro dos suspeitos.

As imagens mostram quatro homens, pelo menos três deles armados, a entrar de rompante na casa, onde está uma mulher a passar a roupa a ferro, no chão, e duas crianças pequenas num sofá.

A mulher ficava visivelmente assustada, um dos homens aponta-lhe uma arma e ela acaba por cair num sofá.

E a um dado momento o inesperado acontece: uma das crianças atira um objeto a um dos suspeitos e tenta bater-lhe. As imagens mostram o menino a enfrentar o grupo, tentando agredir os homens.

Segundo as autoridades, os indivíduos ainda fizeram disparos dentro da casa, mas ninguém ficou ferido.

Os suspeitos fugiram do local e são agora procurados pelas autoridades.

A polícia não divulgou se se tratou de um assalto ou se os suspeitos levaram pertences ou dinheiro da família.