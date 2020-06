Nos Estados Unidos, vários departamentos de polícia já se juntaram às vozes que estão a mostrar solidariedade com o movimento anti-racista, após a morte de George Floyd .

As autoridades apelam a uma sociedade menos violenta e, para isso, vários polícias já foram vistos a marchar por esta causa comum.

No sábado, Chris Swanson, o xerife de Flint, no Michigan, foi recebido com aplausos enquanto fazia um discurso, antes de se juntar aos manifestantes.

So the police did. #protests2020 pic.twitter.com/FdCyysFz4F

Wow in Savannah, Georgia the crowd chanted: “WALK WITH US!!”

Gestos que se estenderam até Santa Cruz, na Califórnia. A polícia alertou para a violência contra pessoas negras e homenageou George Floyd.

SCPD is fully supportive of peaceful protests @CityofSantaCruz and we always keep them safe.



Hundreds gathered on Pacific Ave in #SantaCruz, taking a knee together in memory of George Floyd & bringing attention to police violence against Black people. PhotoCredit @Shmuel_Thaler pic.twitter.com/EmfAfcIZaM