A namorada de Donald Trump Jr., o filho mais velho do presidente norte-americano, tem Covid-19, avança o New York Times. A antiga apresentadora da Fox News estará assintomática.

Kimberly Guilfoyle, que atualmente faz parte da campanha de Donald Trump, é a terceira pessoa do círculo privado do presidente a contrair o vírus.

Guilfoyle chegou mesmo a viajar para o estado do Dakota do Sul onde, com o filho do presidente, iria assistir ao discurso de Donald Trump no Monte Rushmore, para celebrar o dia da independência.

De acordo com fontes próximas do caso, o casal não viajou a bordo do Air Force One, o avião que transporta o presidente.

Depois de testar positivo, Kimberly foi colocada imediatamente em isolamento para limitar a exposição. Ela está bem e voltou a ser testada para assegurar que o diagnóstico estava correto, uma vez que se encontra assintomática”, informou Sergio Gor, chefe de gabinete da campnha de Trump.

Como medida de prevenção, todas as pessoas que entram em contacto com o presidente têm de ser previamente testados.

Guilfoyle é a terceira pessoa a trabalhar com Donald Trump a contrair o vírus, numa altura em que os Estados Unidos têm testemunhado um aumento significativo do número de casos no país.