Rachel Taylor estava vestida de branco quando socorreu uma vítima de um acidente, no passado domingo, em Inner Grove Heights, no Minnesota, Estados Unidos.

A mulher, de 22 anos, e o marido Calvin, de 23, tinham acabado de sair do casamento por volta das 20h30 e estavam a dirigir-se para casa, quando testemunharam um acidente na ponte da quinta avenida.

Um carro e uma carrinha tinham acabado de colidir sem gravidade. Enquanto os passageiros tratavam dos papéis entre veículos, um SUV preto atravessou o cruzamento e embateu nos veículos que tinha acabado de ter o acidente.

Um mulher, Tamara Peterson, que tinha acabado de chegar ao local, depois de ter sido chamada pelo seu filho, um dois passageiros envolvidos no acidente original, estava entre os dois veículos quando o segundo acidente aconteceu.

Vi duas pessoas a arrastar uma mulher para o passeio”, afirmou Rachel Taylor, recém-formada em enfermagem pela Universidade de Bethel. “Vi um corte na perna dela, acho que vi o osso exposto.”

Foi aí que, ainda com o seu vestido de noiva vestido, Taylor correu em direção à mulher e ajudou-a, mantendo-lhe a calma, até os paramédicos chegarem.

Sou abençoado por ter uma mulher fantástica que ajuda sempre aqueles que precisam”, disse o marido de Taylor, num post no Facebook. “É a minha noiva rockstar.”

Taylor, que teve formação com mulheres em trabalho de parto e tinha aprendido técnicas para as manter calmas, revelou o que lhe disse: “Você é tão forte. Você é tão corajosa. Estou tão orgulhosa de si.”

Ela foi incrível e ajudou a salvar-me a vida, mantendo-me calma e concentrada”, contou a vítima. “Ela é um anjo. Escolheu a carreira certa.”

Quando os paramédicos chegaram, Taylor explicou-lhe os procedimentos que lhe estavam a fazer, traduzindo o jargão médico.

Acabei por entrar no modo enfermeira”, frisou. “Pareceu-me bastante natural. Fiquei bastante surpresa. Sempre tive falta de confiança nas minhas capacidades de enfermeira, então foi bom ver que, numa situação como esta, eu soube o que fazer.”

Depois de ajudar Tamara Peterson, a mulher e o marido voltaram para casa, para partirem para a lua de mel no dia seguinte.