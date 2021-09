Tonturas, emoção e uma aventura sensorial que promete deixar os espetadores de boca aberta. O novo observatório de vidro da cidade de Nova Iorque, nos EUA, é verdadeiramente impressionante.

Localizado numa das regiões mais luxuosas de Manhattan, o observatório Summit One Vanderbilt vai proporcionar, a partir do dia 21 de outubro, aos visitantes, uma experiência inesquecível.

Em apenas 42 segundos, os turistas são levados num elevador totalmente espelhado até ao 91º andar, a mais de 300 metros de altura. Chegando ao topo, os curiosos, vão deparar-se com o primeiro de dois salões espelhados, chamado Transcendence 1.

O projeto "Air" assinado pelo artista Kenzo Digital tem como objetivo "conectar as pessoas através da curiosidade".

O entusiasmo em torno do Summit One Vanderbilt tem sido esmagador. Agora somos finalmente capazes de oferecer uma experiência verdadeiramente artística. As pessoas vão começar a compreender como este destino é diferente de qualquer outro no mundo", afirmou Marc Holliday, presidente e CEO do SL Green e proprietário do edifício, numa declaração.