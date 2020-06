Um estudo realizado pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos concluiu que um número preocupante de norte-americanos está a beber ou gargarejar lixívia para evitar a Covid-19.

Cerca de 40% de 502 adultos inquiridos admitiu realizar práticas consideradas “não recomendadas e de alto risco” para a saúde, incluindo o uso de lixívia para desinfetar comida ou aplicação de produtos de limpeza doméstica na pele.

A investigação demonstra, ainda, um número preocupante de pessoas que admitem ter inalado vapores de produtos de limpeza ou desinfetantes, como parte da sua rotina de “higienização”.

Entre estes, pelo menos 18% aplicaram produtos de limpeza diretamente na pele e 10% usaram spray desinfetante no corpo. Outros 4% beberam ou gargarejaram lixívia, sabão ou outros produtos de limpeza.

Estas práticas apresentam o risco de provocar graves danos aos tecidos e lesões corrosivas. Estas práticas devem ser rigorosamente evitadas”, alerta o autor do relatório.

O relatório aponta, também, que mais de 60% das pessoas que participaram no estudo afirmam limpar ou desinfetar as suas casas com uma maior frequência, algo que é recomendado pela agência norte-americana de saúde pública.

Recorde-se que as preocupações com a ingestão de produtos de limpeza doméstica dispararam em abril, quando o presidente norte-americano, Donald Trump, sugeriu injetar desinfetante nos pulmões ou exposição a raios ultravioleta para curar a Covid-19.

Imaginando que atingimos o corpo com uma luz tremenda, seja ultravioleta ou uma luz muito poderosa... imaginando que se coloca a luz dentro do corpo, o que se pode fazer, através da pele ou de outra forma qualquer?", afirmou, então, o presidente dos Estados Unidos.

Posteriormente, o líder do executivo norte-americano voltou atrás e disse que as suas observações sobre possíveis injeções de desinfetantes foram “sarcásticas”.

Os Estados Unidos da América são o país mais fustigado pelos efeitos do novo coronavírus. Quase dois milhões de cidadãos americanos já foram infetados e mais de 110 mil pessoas morreram.