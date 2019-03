O Dia do Pai está à porta e, na falta de ideias, o exemplo destes irmãos pode ser uma forte inspiração à criatividade e originalidade. No dia de anos do pai, os filhos de Christopher Ferry decidiram apelar à população de Florida, nos EUA, que desse os parabéns ao pai. Para isso, fixaram um cartaz de estrada com o número de telefone. Não sabiam que a mensagem ia chegar tão longe.

A partida foi bem sucedida e, talvez, um pouco cansativa. Pelo menos para o pai. É que este homem estima ter recebido 15 mil chamadas e mensagens de vários pontos do mundo, desde os vizinhos às Filipinas, escreve a CBS.

Chris e Mike, os dois filhos deste pai de Nova Jérsia, vivem atualmente no sul, no estado da Florida. Em vez de um cartão de parabéns, quiseram presentear os 62 anos do pai com um cartaz de grandes dimensões. Arrendaram o espaço publicitário perto de Atlantic City.

A mensagem era simples: “Desejem ao meu pai um feliz aniversário – Com amor, os filhos”. Não sendo suficiente, ainda explicaram como desejar a Christopher os parabéns. Puseram o número do telemóvel.

O resultado foi o esperado: um telemóvel imparável. Milhares de telefonemas e mensagens chegaram naquele dia, desde os Estados Unidos à Europa, passando pelo oceano.

Todos os estados da América, Luxemburgo, Nepal, Quénia, Filipinas”, contou Christopher ao Inside Edition.

O pai encarou o caso com humor, mas diz que já deixou de atender chamadas. Contudo, alterou a mensagem do atendedor automático. Agora, quem ligar pode ouvir uma mensagem de agradecimento.

Obrigado por estar a ligar para me desejar um feliz aniversário, muito muito obrigado”, pode ouvir-se.

Os filhos, que pagaram o cartaz até ao dia 6 de abril, prevendo mais chamadas a chegar, dizem que agora a tarefa difícil é outra: superar no próximo ano.